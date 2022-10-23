15-летнюю школьницу увезли в больницу после изнасилования в туалете бара на Думской улице

Школьница попала в больницу после секса в баре на Думской улице. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сексуальным насилием и визитом к врачам закончился поход в бар на Думской улице для 15-летней петербургской школьницы. Один из посетителей заведения затащил девушку в туалет, где надругался над нею.

- 21 октября около 23 часов несовершеннолетняя с друзьями направилась в клуб на Думской улице. Там неизвестный мужчина, толкнув ее, затащил в туалет и совершил действия сексуального характера, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

По возвращении домой в Купчино девочка почувствовала себя плохо. Вечером ее родители вызвали скорую помощь и школьницу увезли в детскую больницу имени Филатова. Там медики диагностировали у девочки ушиб половых органов.

А поскольку дело касается сексуальной неприкосновенности несовершеннолетней, то сообщили о ЧП в полицию. Сейчас следователи проверяют всю историю и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.