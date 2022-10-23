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Происшествия23 октября 2022 11:16

150 человек эвакуировали из храма Спаса на Крови в Петербурге из-за сообщения о минировании

Автора анонимного звонка ищет полиция
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Храм Спаса на Крови эвакуировали из-за угрозы взрыва.

Храм Спаса на Крови эвакуировали из-за угрозы взрыва.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Около 150 человек были эвакуированы из храма Спаса на Крови в Петербурге. Инцидент произошел вечером в субботу, 22 октября, после анонимного звонка о минировании объекта. На место срочно выехали спецслужбы, которые попросили посетителей и персонал покинуть помещение.

- При осмотре объекта и прилегающей территории взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено, - сообщает источник «КП-Петербург».

Известно, что анонимный звонок поступил на служебный номер храма около 17:00. Неизвестный голос предупредил работников Спаса на Крови о возможном взрыве. Автора звонка пока отследить не удалось, сейчас этим занимаются оперативники отдела по борьбе с экстремизмом.