150 человек эвакуировали из храма Спаса на Крови в Петербурге из-за сообщения о минировании

Храм Спаса на Крови эвакуировали из-за угрозы взрыва. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Около 150 человек были эвакуированы из храма Спаса на Крови в Петербурге. Инцидент произошел вечером в субботу, 22 октября, после анонимного звонка о минировании объекта. На место срочно выехали спецслужбы, которые попросили посетителей и персонал покинуть помещение.

- При осмотре объекта и прилегающей территории взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено, - сообщает источник «КП-Петербург».

Известно, что анонимный звонок поступил на служебный номер храма около 17:00. Неизвестный голос предупредил работников Спаса на Крови о возможном взрыве. Автора звонка пока отследить не удалось, сейчас этим занимаются оперативники отдела по борьбе с экстремизмом.