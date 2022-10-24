Мошенники украли у преподавателя вуза Петербурга почти 2 млн рублей

У преподавателя вуза Петербурга мошенники украли 1,9 миллиона рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге жертвой мошенников стала молодой преподаватель одного из вузов города. На обман попалась 34-летняя женщина. В один миг она лишилась почти 2 миллионов рублей. Об этом 23 октября 2022 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 34-летняя женщина заявила в правоохранительные органы о хищении у нее 1,9 миллиона рублей. Деньги достались неустановленным злоумышленника, которые завладели указанной суммой 21 октября путем злоупотребления доверием, - рассказал источник.

Какой именно схемой воспользовались мошенники, не уточняется. Известно, что пострадавшая - кандидат психологических наук, старший преподаватель факультета психологии. Помимо этого подрабатывает репетиторством.

На данный момент по факту заявления проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.