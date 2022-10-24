Мигрант затащил девочку домой и пытался изнасиловать в Петербурге

Мигрант затащил девочку домой в Петербурге и пытался изнасиловать Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге мужчина похитил ребенка, затащил к себе домой и пытался изнасиловать. Девочку спас ее дядя, который вовремя заметил пропажу племянницы и нашел ее. Все произошло 23 октября 2022 года в Колпино. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 43-летний местный житель 23 октября около 16 часов позвонил в службу 112 и сообщил, что самостоятельно искал 14-летнюю племянницу. Девочку он нашел в квартире дома 25 по улице Братьев Радченко с неизвестным мужчиной, который якобы пытался ее изнасиловать, - рассказал источник.

Сотрудники полиции прибыли на место и задержали 25-летнего мигранта. Известно, что на учете он не состоит, а также нигде не работает.

На данный момент подозреваемый находится под стражей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.