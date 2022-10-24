4-летнего ребенка придавило упавшим комодом в Петербурге

Комод упал на 4-летнюю девочку в Коломягах в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге четырехлетний ребенок сильно пострадал, после того, как дома на него упал комод. Инцидент произошел в Коломягах Приморского района города. Об этом 24 октября 2022 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Около часа дня 23 октября из квартиры на Комендантском проспекте госпитализировали четырехлетнюю девочку в Детскую больницу №5 имени Филатова. Ребенка в больницу привезла мама, - рассказал источник.

У девочки были закрытая черепно-мозговая травма, а также сотрясение мозга. Известно, что мать не сразу привезла ребенка к врачу. С ее слов, комод на дочку упал еще днем ранее.

На данный момент врачи оказывают девочке медицинскую помощь.