В осенние каникулы в Ленобласти пройдут экскурсии для детей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Совсем скоро у школьников начнутся первые в этом году осенние каникулы. В этот раз они пройдут с 28 октября по 6 ноября, в общей сложности продлятся 10 дней. Специально для того, чтобы отдых прошел активно и познавательно, в Ленинградской области организовали много экскурсий, квестов и мероприятий для детей. Об этом 24 октября 2022 года рассказали в областной администрации.

- С 25 октября по 7 ноября, а также 12 – 13 и 19 – 20 ноября региональные школьники могут попробовать себя в роли следопытов, совершить путешествие в прошлое и сделать собственные открытия, - рассказали в администрации региона.

Так, в музее истории в Шлиссельбурге состоится экспедиция «Следопыты в Шлиссельбурге». В Ивангородском музее дети будут вести раскопки, искать различные артефакты и вести собственное расследование. Также можно отправиться в Музей-крепость "Корела" и собрать коллекцию отпечатков времени.