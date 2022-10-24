Режим работы станции метро «Площадь Ленина» в Петербурге продлят на 2,5 часа с 25 октября

Режим станции метро «Площадь Ленина» в Петербурге продлят с 25 октября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Режим работы станции метро "Площадь Ленина" в Санкт-Петербурге продлят на полтора часа. Начиная с 25 октября 2022 года вестибюль будет открываться раньше, а закрываться позже. Изменения введены из-за закрытия на капитальный ремонт станции метро "Чернышевская". Об этом сообщили в комитете по транспорту.

- С 25 октября на 2,5 часа продлевается режим работы вестибюля №2 метро "Площадь Ленина". Он будет открыт на вход до 00:28 часов, а на выход до 0:45 часов, - сообщили в комитете.

Пока будет идти ремонт станции, пассажиров будет обслуживать наземный транспорт. Это восемь маршрутов автобусов: №21, 22, 46, 105, 136, 136М, 290 и 169А. Помимо этого по маршрутам будут курсировать два троллейбусных маршрута №15 и 33. Интервал движения составит всего 1,5 минуты.