Новый вход в Главный штаб в Петербурге откроется с 25 октября

​Новый вход для посетителей Главного штаба откроется 25 октября Фото: Артем КИЛЬКИН

С 25 октября 2022 года начнет работать новый вход в Главный штаб в Санкт-Петербурге. Он организован под сводами Арки Главного штаба, чтобы всем посетителям было удобнее попасть в музей. Об этом рассказали в пресс-службе Эрмитажа.

- Эрмитаж постоянно ищет способы сделать посещение музея более комфортным. Обновленная входная зона позволит посетителям сразу попадать к билетным кассам и турникетам, а также обращаться за помощью к администраторам, - сообщили в музее.

В Главном штабе представлены эрмитажные коллекции искусства западной Европы XIX – XXI веков. Среди них Пикассо, Модильяни, Шагал, Моне, Гоген и многие другие.

Сейчас в Галерее памяти Сергея Щукина и братьев Морозовых, в данный момент представлена экспериментальная экспозиция европейского модернизма.