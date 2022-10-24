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Общество24 октября 2022 17:55

На питание школьников Петербурга в 2023 году выделят 9 миллиардов рублей

Это на треть больше, чем в 2022 году
Анастасия НУРАДИЛОВА
В 2023 году будут увеличены расходы на питание школьников

В 2023 году будут увеличены расходы на питание школьников

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В 2023 году будут увеличены расходы на питание школьников и студентов колледжей Петербурга. На эти цели потратят почти девять миллиардов рублей. Об этом заявил глава города Александр Беглов в своем телеграм-канале.

- Направим на питание льготных категорий почти девять миллиардов рублей. Это на треть больше, чем в 2022 году, - сообщил губернатор Петербурга.

Пристальное внимание планируется уделить качеству питания. Александр Беглов поручил Управлению соцпитания, Комитету по образованию и главам районов держать вопрос на особом контроле.

Кроме этого, будут рассмотрены и учтены пожелания родителей по поводу питания детей.