На питание школьников Петербурга в 2023 году выделят 9 миллиардов рублей

В 2023 году будут увеличены расходы на питание школьников Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В 2023 году будут увеличены расходы на питание школьников и студентов колледжей Петербурга. На эти цели потратят почти девять миллиардов рублей. Об этом заявил глава города Александр Беглов в своем телеграм-канале.

- Направим на питание льготных категорий почти девять миллиардов рублей. Это на треть больше, чем в 2022 году, - сообщил губернатор Петербурга.

Пристальное внимание планируется уделить качеству питания. Александр Беглов поручил Управлению соцпитания, Комитету по образованию и главам районов держать вопрос на особом контроле.

Кроме этого, будут рассмотрены и учтены пожелания родителей по поводу питания детей.