Петербургской сети магазинов «220 вольт» грозит закрытие из-за исков на 1,8 млрд рублей

Петербургский ретейлер «220 вольт» оказался на грани банкротства Фото: Олег ЗОЛОТО

Крупная сеть магазинов инструментов из Санкт-Петербурга "220 Вольт" может закрыться из-за огромного количества долгов. Ретейлер получил большое количество исков. Компания уже начала банкротить свои юридические лица. Об этом 24 октября 2022 года сообщает "Деловой Петербург".

- Согласно информации в картотеке суда, только с начала года ритейлер получил свыше 230 исков на общую сумму 1,8 миллиардов рублей. Самые крупные долги образовались перед банками и факторинговыми компаниями, - пишет издание.

В середине октября прошел суд, на котором компанию обязали выплатить 203 миллиона одному из истцов.

Известно, что юридические лица сети находятся в состоянии ликвидации. Это как минимум три фирмы, суммарная выручка которых составила более 750 миллионов рублей.