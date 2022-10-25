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Общество25 октября 2022 5:36

Петербургской сети магазинов «220 вольт» грозит закрытие из-за исков на 1,8 млрд рублей

Ретейлер уже начал банкротить свои юридичекие лица
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Петербургский ретейлер «220 вольт» оказался на грани банкротства

Петербургский ретейлер «220 вольт» оказался на грани банкротства

Фото: Олег ЗОЛОТО

Крупная сеть магазинов инструментов из Санкт-Петербурга "220 Вольт" может закрыться из-за огромного количества долгов. Ретейлер получил большое количество исков. Компания уже начала банкротить свои юридические лица. Об этом 24 октября 2022 года сообщает "Деловой Петербург".

- Согласно информации в картотеке суда, только с начала года ритейлер получил свыше 230 исков на общую сумму 1,8 миллиардов рублей. Самые крупные долги образовались перед банками и факторинговыми компаниями, - пишет издание.

В середине октября прошел суд, на котором компанию обязали выплатить 203 миллиона одному из истцов.

Известно, что юридические лица сети находятся в состоянии ликвидации. Это как минимум три фирмы, суммарная выручка которых составила более 750 миллионов рублей.