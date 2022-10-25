Густой пар из-под земли заволок улицу в центре Петербурга Фото: СОЦСЕТИ

Одну из улиц в центре Санкт-Петербурга сильно заволокло паром. Утром 25 октября 2022 года жители Адмиралтейского района рассказали, что на Дровяной улице из-под земли вырывается пар, закрывший своей пеленой дома. Информация об этом появилась в социальных сетях.

- Только первый минус стукнул, а все уже не выдерживает, - возмущаются горожане.

- Опять без отопления несколько дней сидеть. Радует, хоть не зимой, - успели расстроиться другие.

Причина парения пока что еще не установлена. Вызвал ли кто-то из очевидцев аварийную бригаду, не уточняется.

На аналогичную проблему пожаловались и жители Пушкина. По их словам, трубы парят уже сутки на Красносельском шоссе. Причем, за последний месяц это уже четвертый случай в одном и том же месте.