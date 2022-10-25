Горожан предупредили о появлении лис в Петербурге из-за наступления холодов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С наступлением холодов жители Санкт-Петербурга все чаще стали встречать лис, которые приходят к жилым домам. Животные готовятся к зиме и ищут пропитание, чтобы набрать до 30 процентов к собственному весу. Об этом 25 октября 2022 года рассказали в Росприроднадзоре.

- Жилая застройка привлекает животных наличием кормовой базы, которая легкодоступна на свалках, вблизи мусорных контейнеров, а также частных домовладений, - рассказали в ведомстве.

И хотя лисы выглядят очень мило, горожанам советуют избегать контакта с ними. Так, рекомендуется тщательно убирать мусор и содержать в чистоте прилегающую к жилью территорию.

Также лис не стоит кормить обычной человеческой едой, так как она может нанести травму животному. Поведение дикого животного становится непредсказуемым. Если сегодня зверь принял из ваших рук еду и не причинил вреда, то в следующий раз он может нанести травмы.