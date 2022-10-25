25 октября в Санкт-Петербурге можно будет увидеть солнечное затмение

25 октября в Петербурге можно увидеть солнечное затмение. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Солнечное затмение, пусть и частичное, могут наблюдать жители Петербурга во вторник, 25 октября. Начиная с полудня и, примерно, до трех часов дня, Луна будет проходить между Землей и светилом, перекрывая собой солнечный диск.

- В Петербурге затмение начнется в 12:15, максимальной фазы в 59% перекрытия Луной Солнца достигнет в 13:27, закончится явление в 14:37, - сообщает пресс-служба петербургского планетария.

Главное - беречь глаза и смотреть на Солнце через защитное стекло.

Наблюдать затмение помогает и капризная балтийская погода. Сегодня в Петербурге ясно и солнечно, а небо полностью свободно от облаков. Петербургская «Комсомолка» следит за происходящим в своем телеграм-канале.

Астрономы напоминают, что солнечные затмения (когда Луна оказывается между Землей и Солнцем) могут происходить от двух до пяти раз в год. А лунные, когда Земля оказывается на линии между Луной и Солнцем, раз в полгода. Разница между солнечными и лунными затмениями составляет две недели.

Ближайшее лунное затмение ожидается уже 8 ноября.