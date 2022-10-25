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Происшествия25 октября 2022 10:18

Мужчина погиб в жестком ДТП под Петербургом

Авария произошла в Гатчинском районе области
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Мужчина погиб в жестком ДТП в Гатчинском районе Ленобласти

Мужчина погиб в жестком ДТП в Гатчинском районе Ленобласти

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жесткая авария произошла под Санкт-Петербургом 24 октября 2022 года. Днем на 40-м километре трассы Петербург - Псков в Гатчинском районе Ленинградской области водитель за рулем автомобиля "Форд Транзит" потерял управление и машина улетела в кювет. Удар оказался смертельным. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- 49-летний водитель, управляя, автомобилем "Форд Транзит", не справившись с управлением, совершил съезд в правый по ходу движения кювет, с последующим наездом на дерево, - рассказали в полиции.

От удара мужчина погиб на месте аварии еще до приезда машины скорой помощи. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего.