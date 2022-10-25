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Общество25 октября 2022 15:13

2,3 тысячи подвалов в жилых домах Ленобласти пригодны для укрытия при ЧС

Власти проверили состояние нескольких многоквартирных домов в Сертолово
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
В Ленобласти формируют список жилых домов с подвалами, где можно укрыться при ЧС.

В Ленобласти формируют список жилых домов с подвалами, где можно укрыться при ЧС.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Ленобласти формируют список жилых домов, где можно будет укрыться в случае чрезвычайной ситуации. Как пишет online47.ru, делегация вице-губернатора Михаила Ильина уже проверила подвалы многоквартирных домов в Сертолово. По предварительным данным, всего в 47 регионе требованиям гражданского обороны соответствуют чуть больше 2,3 тысячи жилых зданий.

- Это значит, что в этих подвалах высота потолков должна быть не менее 1,7 метра. Кроме этого нужен бетонный пол, наличие естественной вентиляции, а главное — чтобы было сухо и чисто, - уточняют в издании.

К слову, за состоянием подвалов и паркингов должны следить управляющие компании. Сейчас в Ленобласти за состояние помещений будут следить ежедневно, в ходе специальных инспекций.