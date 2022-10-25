Таможенного брокера будут судить за взятку в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Таможенного брокера будут судить в Петербурге за коррупционное преступление. Он помогал перевозить товары за границу, но помощь не всегда была законной. Теперь брокера обвиняют в даче взятки через посредника.

- С ноября по декабрь 2020 года таможенный брокер через посредника передавал работнику Северо-Западного акцизного таможенного поста Центральной акцизной таможни деньги, а тот за вознаграждение помогал быстро оформить паспорта самоходных машин, - рассказали в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Сейчас полицейские продолжают расследование и принимают решение по поводу посредника и взяткополучателя. Уголовное дело, которое завели на таможенного брокера, передано в суд для рассмотрения по существу.