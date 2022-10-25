Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия25 октября 2022 19:50

Склад в Металлострое тушили с помощью пожарного поезда

Площадь огня достигла шести тысяч квадратных метров
Анастасия НУРАДИЛОВА
На месте работают 110 спасателей

На месте работают 110 спасателей

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге 25 октября загорелся складской комплекс «Металлострой». На 22:30 площадь пожара составляла 6 тысяч квадратных метров. А к ликвидации пожара привлечены 110 спасателей и 24 пожарные машины.

- Для тушения огня задействован пожарный поезд, - рассказали в пресс-службе МЧС России.

По предварительной информации, в пожаре никто не пострадал. В 21:34 ранг возгорания был повышен до третьего. Сейчас на месте работают спасатели. Причина пожара в Колпинском районе пока не установлена.