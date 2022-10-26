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Происшествия26 октября 2022 5:59

Апокалипсис из автобусов произошел в Невском районе Петербурга утром 26 октября

Общественный транспорт встал из-за аварии
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Автобусы встали в пробку в Невском районе Петербурга утром 26 октября

Автобусы встали в пробку в Невском районе Петербурга утром 26 октября

Фото: СОЦСЕТИ

В Невском районе Санкт-Петербурга утром 26 октября 2022 года произошел апокалипсис из автобусов. На Искровском проспекте произошло ДТП, которое полностью перекрыло проезд для общественного транспорта. Водители автобусов не могут объехать пробку, из-за чего движение просто встало. Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы.

- На Искровском - Коллонтай автобусный апокалипсис. Впереди авария - машина поперек дороги, - рассказали свидетели пробки.

В добавок ко всему, автобусам не разрешают объезжать по встречной полосе. Поэтому они они не могут выбраться из дорожной западни и вынуждены ждать, когда побитые в ДТП автомобили уберут с дороги, либо когда пройдет поток машин.

Тем, кто ждет транспорт на остановках, рекомендуют добираться до работы и учебы иначе.