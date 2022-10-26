Пенсионер увел 5-летнюю девочку с улицы к себе домой и изнасиловал в Ленинградской области

Пенсионер в Ленобласти увел с улицы 5-летнюю девочку на надругался на ней Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области пенсионер увел пятилетнюю девочку с улицы к себе домой, где надругался над ребенком. Это произошло 24 октября 2022 года в деревне Рабитицы в Волосовском районе. Спас девочку знакомый педофила, который пришел к нему в гости. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Вечером житель деревни Рабитицы пришел в гости к 71-летнему знакомому и обнаружил у него в квартире пятилетнюю девочку. Он сразу же позвонил в полицию и сообщил об этом, - рассказал источник.

В квартиру старого педофила прибыл участковый и забрал ребенка. Пенсионера задержали.

Выяснилось, что около пяти часов вечера 29-летняя мать отпустила свою дочь гулять одну. Ребенка приметил пенсионер, увел девочку к себе домой, где изнасиловал. По факту возбуждено уголовное дело. Расследованием занимается следственный комитет.