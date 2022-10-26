Огромная очередь столпилась на вход на станцию метро «Комендантский проспект» в Петербурге 26 октября Фото: принтскрин видео.

На станции метро "Комендантский проспект" в Санкт-Петербурге утром 26 октября 2022 года произошел настоящий коллапс. Огромная толпа столпилась на вход в вестибюль. Очередь к турникетам начиналась еще на улице. Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы.

- Настоящая катастрофа на "Комендантском проспекте". Толпа к турникетам на вход, - рассказали пассажиры.

По предварительным данным, столпотворение случилось из-за сбоя работы турникетов. Какое-то время на вход работал лишь один турникет, который не справлялся с потоком пассажиров, отправляющихся на работу, учебу и по другим делам.

Сколько продлился затор на станции, пока что не сообщается. Пассажирам рекомендуется пользоваться другими станциями метро.