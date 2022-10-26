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Происшествия26 октября 2022 8:19

Мужчина открыл стрельбу по людям в машине на парковке ТЦ на юге Петербурга

Один из пострадавших попал в больницу
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Полицейские устанавливают обстоятельства стрельбы в Колпино

Полицейские устанавливают обстоятельства стрельбы в Колпино

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге на парковке одного из торгово-развлекательных комплексов произошла стрельба. Вечером 25 октября 2022 года в Колпинском районе мужчина подошел к машине, где сидели люди, и открыл по ним стрельбу. Один человек пострадал. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Около 21:50 часов в полицию поступило сообщение о стрельбе у дома 36 по Пролетарской улице рядом с ТРК. К припаркованному автомобилю "Фольксваген Поло" подошел неизвестный мужчина и начал стрелять из травматического пистолета по двум мужчинам, которые находились в машине. Одного из мужчин незнакомец еще ударил пистолетом по голове, - сообщили правоохранители.

После стрелок сел в машину марки "Ауди" и скрылся. Одного из пострадавших, 25-летнего мужчину госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести. Проводится проверка.