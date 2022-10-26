Грузовик застрял под «мостом глупости» в Зеленогорске

Под мостом в Зеленогорске снова застрял грузовик. Фото: vk.com/spb_today

И в очередной раз низкие петербургские путепроводы вредят «здоровью» грузовиков. 26 октября в Зеленогорске под местным «мостом глупости» застряла фура. Ее водитель не рассчитал высоты кузова и на скорости въехал в перекрытие конструкции, застряв намертво.

- В Зеленогорске не фартануло в очередной раз. Парень на скорости шел к успеху, - иронизируют местные автомобилисты в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам очевидцев, машина застряла капитально и стоит так уже почти час: «Не вылезти ему, хорошо под мост ушел».

Напомним, что по путепроводу в Зеленогорске проходят железнодорожные пути выборгского направления, проезд под ним ограничен по высоте, о чем предупреждают знаки. Но периодически водители их игнорируют.