Подросток на BMW устроил ДТП в Петербурге и отправил 16-летнюю подругу в больницу

В результате ДТП в Красносельском районе пострадала несовершеннолетняя Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге 18-летний парень на BMW устроил ДТП и подверг опасности свою 16-летнюю подругу. Авария произошла вечером 25 октября 2022 года в Красносельском районе. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В полицию Красносельского района поступило сообщение о том, что в 20 часов на пересечении улицы Доблести и Ленинского проспекта 18-летний водитель автомобиля BMW, который принадлежит 37-летнему мужчине, совершил столкновение с такси под управлением 35-летнего водителя, - рассказали в полиции.

В итоге 18-летний парень и водитель такси не пострадали. Но пострадала 16-летняя пассажирка BMW. Девочку в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в больницу. Сотрудники полиции устанавливают все детали происшествия.