27 нелегальных работников склада OZON под Петербургом депортируют из России

В Колпинский суд привезли 27 нелегальных мигрантов, работавших на складе под Петербургом. Фото: Объединенная пресс-служба судов СПб.

Автобус с нелегальными мигрантами припарковался утром 26 октября у здания Колпинского районного суда Петербурга. В сопровождении сотрудников полиции на слушания прибыли граждане Узбекистана и Таджикистана, трудившиеся сборщиками и грузчиками на складе OZON в Петро-Славянке. Разрешений на работу у них не было.

- Все лица обвиняются в нарушении миграционного законодательства. Всего суд зарегистрировал 27 протоколов. Статья влечет наложение штрафа в размере от пяти тысяч до семи тысяч рублей с выдворением за пределы России, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Сами задержанные во время полицейского рейда мигранты вину, как один, признали. Написав при этом, что плохо понимают русский язык и нуждаются в переводчике.

Сколько именно протоколов успел рассмотреть суд, в пресс-службе не уточняют.