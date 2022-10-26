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Общество26 октября 2022 13:23

Приватизацию санатория «Белые ночи» в Сестрорецке одобрили депутаты ЗакСа

Объект оценили в 1,5 миллиарда рублей
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Расположенный на берегу Финского залива санаторий выставят на продажу.

Расположенный на берегу Финского залива санаторий выставят на продажу.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Депутаты петербургского Заксобрания одобрили приватизацию санатория «Белые ночи», расположенного в Сестрорецке. Сейчас эта знаменитая в советское время номенклатурная здравница находится в аренде у «Согаза», но владеет ей город.

Депутаты рассмотрели и одобрили в первом чтении законопроект о включении в программу приватизации здания главного корпуса санатория. Инициативу в парламенте озвучивал Константин Сухенко, полномочный представитель губернатора в ЗакСе.

Он отметил, что сейчас город получает в год за аренду 84 миллиона рублей. Но объект старый и нуждается в ремонте, затраты на который будут весьма значительными. Поэтому решено продать санаторий. И ремонт станет проблемой нового собственника.

Возможно, отметил Сухенко, что нынешний арендатор и станет владельцем. Предварительно «Белые ночи» оценили в 1,5 миллиарда рублей.