Петербург стал самым читающим городом в России

Петербург вошел в список самых читающих регионов России Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санкт-Петербург в очередной раз подтвердил статус самого читающего города в стране. Культурная столица вновь стала лидером программы "Самый читающий регион" Российского книжного союза. Об этом 26 октября 2022 года пишет газета "Петербургский дневник".

- Петербург получил почетное звание "Территория книги и чтения". Этот статус присуждается регионам, становившимся победителями конкурса и не менее трех раз за последние 5 лет вошедшим в короткий список, - пишет издание.

В конкурсе, который длился в течение года, приняли участие 82 региона страны. Помимо Санкт-Петербурга в топ лидеров среди самых читающих также попали: Новосибирская область, а также Белгородская область, Москва и Югра.

Северная столица принимает участие в данном конкурсе с 2015 года.