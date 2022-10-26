59 исков об оспаривании решений о мобилизации поступило в суды Петербурга

Из 59 исков на данный момент рассмотрены 4 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С начала частичной мобилизации в суды Петербурга для того, чтобы оспорить решение мобилизационной комиссии, обратились 59 человек. По количеству таких исков лидируют Калининский, Красногвардейский и Невский районы. Там пытались оспорить мобилизацию по 8 человек.

- Во Фрунзенский районный суд поступило 7 исков, а в Московский районный суд – 6 исков. По 4 мобилизованных обратились в Выборгский, Кировский и Красносельский районные суды. По 3 иска – в Ленинском, Колпинском и Приморском. Всего один человек пытался оспорить мобилизацию в Петроградском районном суде, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Из 59 исков на данный момент рассмотрены 4, только в одном случае суд был на стороне мобилизованного, иск удовлетворен частично. В трех случаях – суд отказал мужчинам.

Еще 4 человека самостоятельно отказались от требований и забрали свои заявления. У двух мобилизованных иски не приняты. Еще 2 заявления – возвращены. Одно направлено в суд другого района. 2 иска остаются без движения и еще 2 – без рассмотрения.