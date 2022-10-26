Галерею драгоценностей в Эрмитаже теперь можно посетить по «Пушкинской карте» Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Для обладателей «Пушкинской карты» стали доступны новые возможности. Об этом в своем телеграм-канале рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

- В Особые кладовые Эрмитажа теперь можно попасть по «Пушкинской карте», - говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба Государственного Эрмитажа, с помощью «Пушкинской карты» молодежь сможет оплатить билеты на экскурсии в Бриллиантовую и Золотую Галереи драгоценностей.

- В Бриллиантовую кладовую по «Пушкинской карте» проводятся экскурсии по субботам и воскресеньям в 15:15. А в Золотую – по субботам в 17:40 и воскресеньям в 15:10. Стоимость экскурсии – 1000 рублей, - сообщили в музее.