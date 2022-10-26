Бурый лисенок по имени Персей появился в Ленинградском зоопарке

Лисенок Персей. Фото: скриншот из видео

Лисенка Персея показали в Ленинградском зоопарке. Только окрас у него не совсем привычный. Лисенок совсем не рыжий, а пятнисто-бурый. Мордочка у животного серая, а кончик хвоста – бело-серый. Однако по повадкам Персей ничем не отличается от своих рыжих собратьев.

- Малыш-лисенок живет напротив вольера с козами. Он еще совсем маленький. Персей родился 6 апреля этого года в Псковской области, а потом переехал к нам, - рассказали в пресс-службе Ленинградского зоопарка.

Сотрудники зверинца рассказывают, что бурый лис очень любит играть с ветками и палками, грызть игрушки и мячи. Персей легко учится чему-то новому, он любознателен и активен.