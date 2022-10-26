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Происшествия26 октября 2022 17:40

Спасатели эвакуировали трех человек из пожара на Ленинском проспекте в Петербурге

Огонь тушили 15 пожарных
Анастасия НУРАДИЛОВА
Огонь тушили 15 пожарных

Огонь тушили 15 пожарных

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Двухкомнатная квартира в Красносельском районе Петербурга загорелась вечером 26 октября. На место происшествия сразу выехали спасатели.

- Сообщение о пожаре поступило в 18:12. Горела квартира на Ленинском проспекте, - рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

В квартире загорелась кухня. Площадь пожара составила девять квадратных метров. Из жилья были эвакуированы три человека.

На место происшествия выезжали три пожарных машины и 15 спасателей МЧС. В 18:31 пожар был ликвидирован. О пострадавших не сообщается. Причины и обстоятельства случившегося установят дознаватели.