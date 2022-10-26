Человек попал под поезд на переезде в Пушкине

Несчастный случай произошел на железнодорожных путях Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Несчастный случай произошел 26 октября на железнодорожных путях под Петербургом. Там поезд сбил человека. Об этом сообщается в паблике «ДТП и ЧП».

- В Пушкине на переезде поезд в 19.15 сбил человека. Со слов очевидцев, это был 14 летний подросток, парень погиб, - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как к человеку подходят сотрудники полиции и врачи, которые светят фанариком на пострадавшего. Однако он не шевелится.

В других соцсетях сообщается, что на переезде был вовсе не парень, а женщина. И она осталась жива. Причины и обстоятельства случившегося выяснят специалисты.