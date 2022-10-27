Для обучающихся обустроят бассейн и актовый зал Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Школу на 1000 мест построят в Выборгском районе Петербурга. Здание появится на Лиственной улице. Образовательное учреждение возведут на деньги из городского бюджета. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

- Площадь первого этажа здания составит почти 29 тысяч квадратных метров. Для начальной и средней школы обустроят отдельные входные группы, - говорится в сообщении.

В школе предусмотрена столовая на 540 мест и актовый зал на 680 мест. Для обучающихся построят бассейн и мастерские по обработке тканей и металлов. В помещениях для занятия спорта будут отдельные раздевалки.

- Специальные условия создаются для детей с особенностями физического развития. Например, в актовом зале будут места для кресел-колясок, а на сцене установят специальный пандус. На каждом этаже школы обустроят специализированные санузлы, - добавили в пресс-службе Смольного.