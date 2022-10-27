Огромную надпись IKEA закрасили на стене ТЦ «Мега Дыбенко» в Петербурге

Надпись IKEA закрасили на стене ТЦ «Мега Дыбенко» в Петербурге Фото: принтскрин видео.

IKEA - все. Окончательно и бесповоротно. Большую надпись названия шведского магазина закрасили на стене торгового центра "Мега Дыбенко" в Санкт-Петербурге. Это прохожие заметили вечером 27 октября 2022 года. Некоторые вывести демонтировали, а одну надпись, размером со здание, пришлось закрашивать.

- Здесь действительно закрашивают большие буковки IKEA. Но пока что работа остановилась, - рассказал очевидец.

Напомним, что о своем закрытии в России, в частности в Петербурге, объявила еще в конце февраля. В марте магазины устроили большую распродажу товаров. В те дни горожане буквально штурмовали IKEA, чтобы купить кровати, столы, шкафы и другие важные вещи для дома. После компания продлила еще работу, продавая вещи только в интернет магазине. На данный момент работа компании полностью прекращена в РФ.