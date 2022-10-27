Вывоз миллиона долларов из РФ предотвратили на таможне Пулково с начала года

На таможне Пулково предотвратили вывоз миллиона долларов с начала года / Фото: СЗТУ

В начала года таможенная служба в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга не допустила вывоз из страны порядка 1 миллиона долларов. Это были наличные средства, которые пассажиры пытались провезти без декларации. Об этом 27 октября 2022 года рассказали в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

- За девять месяцев 2022 года таможенным постом пресечено 136 попыток вывоза наличной иностранной валюты, общая сумма которой составила порядка 1 миллиона долларов США, - сообщили в пресс-службе таможни.

С начала года в Пулково таможня возбудила 824 дела о нарушениях. Это немного больше, чем за тот же период прошлого года. В основном пассажиры пытались вывезти из странны наличные деньги, сумма которых превышает 10 тысяч долларов.

Напомним, что с марта 2022 года действует запрет на вывоз из России наличной иностранной валюты, сумма которой превышает в эквиваленте 10 тысяч долларов США.