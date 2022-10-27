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НовостиОбщество27 октября 2022 8:33

Ленобласть опровергла объявление трудовой мобилизации студентов

Регион пока что не нуждается в дополнительных кадрах
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Власти Ленобласти опровергли объявление трудовой мобилизации студентов

Власти Ленобласти опровергли объявление трудовой мобилизации студентов

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Ленинградской области заявили, что не собираются объявлять трудовую мобилизацию студентов. Ранее появилась информация, что регион планирует привлекать студентов на производства, которые нуждаются в работниках из-за частичной мобилизации. Администрация 47-го региона 27 октября 2022 года официально это опровергла.

- В Ленинградской области не планируется трудовая мобилизация студентов. Регион готов рассмотреть подобный опыт коллег из других субъектов, но в настоящее время необходимости в этом нет, - пояснили в администрации области.

Ранее сообщалось, что некоторые регионы начали испытывать дефицит работниках на производствах из-за того, что сотрудники отправились на специальную военную операцию в рамках частичной мобилизации. В частности, указывается Курганская и Курская области.