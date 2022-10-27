Рыбацкий мост в Петербурге откроют после капитального ремонта спустя 22 года

После капитального ремонта Рыбацкий мост вновь откроют для автомобилей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Невском районе Санкт-Петербурга планируют возобновить автомобильное движение по Рыбацкому мосту, перекинутому через реку Славянку. Переправа была закрыта еще в 2000 году, и вот уже 22 года стоит без дела. Сейчас же начался капитальный ремонт моста, который снова оживет в следующем году. Об этом 27 октября 2022 года рассказали в Смольном.

- Все переправы необходимо поддерживать в нормативном состоянии. Это вопрос комфорта и безопасности автомобилистов и пешеходов, транспортной доступности жилых кварталов, - отметил губернатор Александр Беглов.

Последний раз капитальный ремонт моста проводился в 1980-м году. За эти годы переправа покрылась коррозией и многочисленными дефектами.

Длина моста почти в 140 метров не изменится, а тротуары расширят до 3 метров. Строительно-монтажные работы планируется завершить до 15 октября 2023 года.