Прокуратура начала проверку после гибели ребенка на пожаре в Ленинградской области

Прокуратура Ломоносовского района проводит проверку по факту обнаружения тела малолетнего после пожара Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Прокуратура Ломоносовского района Ленинградской области начала проверку после того, как на месте пожара в деревне Горбунки было обнаружено тело ребенка. Трагедия произошла 27 октября 2022 года рано утром. В одной из квартир жилого дома в деревне случился пожар. Когда спасатели прибыли на место, мальчик был уже мертв.

- Тело 12-летнего мальчика с признаками отравления окисью углерода было обнаружено в квартире на месте пожара. В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего, - сообщили в прокуратуре.

На данный момент следственный комитет уже возбудил уголовное дело из-за гибели ребенка. Сейчас следователи проводят экспертизы, опрашивают очевидцев и просматривают все версии произошедшего. Также устанавливается причина возгорания.