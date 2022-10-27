Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия27 октября 2022 9:47

Прокуратура начала проверку после гибели ребенка на пожаре в Ленинградской области

Тело 12-летнего мальчика нашли в квартире в деревне Горбунки
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Прокуратура Ломоносовского района проводит проверку по факту обнаружения тела малолетнего после пожара

Прокуратура Ломоносовского района проводит проверку по факту обнаружения тела малолетнего после пожара

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Прокуратура Ломоносовского района Ленинградской области начала проверку после того, как на месте пожара в деревне Горбунки было обнаружено тело ребенка. Трагедия произошла 27 октября 2022 года рано утром. В одной из квартир жилого дома в деревне случился пожар. Когда спасатели прибыли на место, мальчик был уже мертв.

- Тело 12-летнего мальчика с признаками отравления окисью углерода было обнаружено в квартире на месте пожара. В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего, - сообщили в прокуратуре.

На данный момент следственный комитет уже возбудил уголовное дело из-за гибели ребенка. Сейчас следователи проводят экспертизы, опрашивают очевидцев и просматривают все версии произошедшего. Также устанавливается причина возгорания.