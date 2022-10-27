В родник на Тухлом ручье в Токсово сливают нечистоты

В Тухлый ручей в Токсово что-то сливают. Фото: vk.com/toksovolo

Жители Токсово в соцсетях пожаловались на резкий запах от Тухлого ручья. несмотря на соответствующее, казалось бы, аромату название, люди уверяют, что вода тут чистая, а на берегу вообще родник. Вонь же взялась из-за самодельного стока канализации.

- Самодельная конструкция ведет к зданию канализационно-насосной станции у Озерной улицы, - сообщает паблик «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Видео с мутным потоком жижи сняла и опубликовала в соцсетях одна из жительниц Токсово. По ее словам, запах от сливаемых нечистот стоит неимоверный, а во всем этом плавают утки.

- Надо же что-то делать! - возмущается женщина.

На ситуацию обратили внимание в Росприроднадзоре:

- Росприроднадзор по СЗФО проверяет информацию о загрязнении ручья в Токсово. По имеющейся информации, канализационные сети переданы от МП «ТЭКК», являющегося банкротом, ГУП «Леноблводоканал». Предварительно получены сведения об аварийной ситуации на сетях, которая устраняется силами предприятия. Управление взяло ситуацию на контроль, - сообщает пресс-служба ведомства.