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НовостиПроисшествия27 октября 2022 16:09

Петербуржец украл квартиру у города

В отношении мужчины возбуждено дело о мошенничестве
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Молодой петербуржец задержан по делу о мошенничестве с квартирой.

Молодой петербуржец задержан по делу о мошенничестве с квартирой.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Сыщики Главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти задержали 34-летнего мужчину, который... украл квартиру у города. Подозреваемый вместе с неустановленными пока сообщниками при помощи поддельных документов оформил и перепродал недвижимость, расположенную на Лиговском проспекте, которая была в собственности Петербурга.

- Злоумышленники предоставили подложные документы, в соответствии с которыми за 70-летним мужчиной признавалось право собственности на квартиру. После чего переоформили недвижимость на другое подставное лицо, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Все махинации проводились еще в декабре прошлого года, но распутать клубок и найти концы оперативникам удалось только сейчас. В отношении задержанного и его подельников возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Статья предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы.