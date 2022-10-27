Названы самые популярные мероприятия, которые посещают петербуржцы

Петербуржцы часто посещают концерты классической музыки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Самые популярные события Петербурга теперь будут отображаться на главной странице «Яндекс Афиши» в разделе «ТОП-10». А рейтинг мероприятий будет обновляться каждый день.

- Позиции в рейтинге зависят от количества проданных билетов. В «ТОП-10» отображаются самые популярные события города для разных аудиторий. Это и концерты стендап-комиков, и театральные премьеры, и семейные представления, - рассказал руководитель «Яндекс.Афиши» Дмитрий Субботин.

Сейчас лидерами по количеству дней в «ТОП-10» остаются концерт «Вивальди. Времена года» в Анненкирхе (79 дней), стендап-концерт Сергея Орлова (62 дня), концерт классической музыки Hans Zimmer's Universe (50 дней).