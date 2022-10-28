Жилой дом сгорел полностью в Курортном районе Петербурга в ночь на 28 октября

Жилой дом сгорел в Курортном районе Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В ночь на 28 октября 2022 года в Санкт-Петербурге произошел сильный пожар, полностью уничтоживший жилой дом. В начале второго часа ночи на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании на Приморском шоссе в Курортном районе города. На место незамедлительно выехали сотрудники МЧС Северной столицы.

- Поступило сообщение о пожаре в доме 434 по Приморскому шоссе. Одноэтажный, размером пять на пять метров дом выгорел полностью по всей площади, - рассказали спасатели.

Несмотря на сильный пожар, огонь удалось локализовать менее, чем за полчаса. На месте работали и боролись с пламенем 10 человек личного состава МЧС Петербурга и две пожарные машины.

По предварительным данным, пострадавших в результате ЧП нет. Проводится проверка и устанавливается причина возгорания.