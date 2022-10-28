Стоимость проезда в метро Петербурга могут повысить до 70 рублей в 2023 году

Стоимость проезда в метро Петербурга могут повысить до 70 рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С Нового года в Санкт-Петербурге могут повысить стоимость проезда на общественном транспорте. Комитет по транспорту сформулировал тарифы, отталкиваясь от инфляции. Однако, вопрос до сих пор не утвержден. Тем не менее, в перспективе, пассажирам придется платить за проезд на 5 рублей больше.

- Пока что никакой конкретики нет. Сами цены на проезд в общественном транспорте будет позднее утверждать комитет по тарифам, - уточнили в комитете по транспорту Петербурга.

Так, разовый проезд на метро в Петербурге может вырасти с 65 рублей до 70 рублей. По "Подорожнику" поездка повысится с 45 до 49 рублей. На наземном транспорте цены тоже могут вырасти на 5 рублей. Если сейчас разовая поездка стоит 60 рублей, то с 1 января 2023 года она может обойтись в 65 рублей, а по проездному в 43 рубля.

Распоряжение о повышении цен от комитета по тарифам все еще нет. Ожидается, что зимой тарифы будут утверждены.