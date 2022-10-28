Три тысячи семей расселят из коммуналок в Петербурге за три года

Три тысячи семей переедут из коммуналок. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Три тысячи семей, живущих в знаменитых петербургских коммуналках, получат отдельные квартиры. Это произойдет в течение трех лет, заявил в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» (92.0) FM спикер законодательного собрания Александр Бельский.

- Конечно мы должны решить вопросы с расселением коммуналок. Около трех тысяч семей из квартир, где все готовы разъехаться, расселим за три года, - заявил Бельский.

При этом важный момент именно согласие всех жителей. Всего в Петербурге около 70 тысяч семей или одиноких людей проживают в коммунальных квартирах. Но не каждый готов переехать.

- Я тоже жил в коммуналке. У нас была бабушка-соседка. Она говорила: «Я тут блокаду прожила, никуда отсюда не уеду», - отметил глава Заксобрания.