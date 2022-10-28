Елки с новогодними желаниями детей Мариуполя установят в Петербурге

Жители Петербурга смогут исполнить новогодние желания детей Мариуполя. Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Петербурга установят елки, на которых будут висеть конверты с новогодними желаниями детей Мариуполя. Сейчас Северная столица помогает восстанавливать разрушенный на 80 процентов город. Новогодняя акция поможет мариупольским детям, живущим в непростых условиях, ощутить немного волшебства и радости.

- В акции по исполнению желаний могут поучаствовать все жители Петербурга. Елки с пожеланиями будут стоять в администрации города и районов а также в здании Законодательного собрания, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» (92.0) FM спикер ЗакСа Александр Бельский.

Кроме подарков, Петербург помогает городу-побратиму техникой, в том числе автобусами. На Донбассе работают врачебные бригады из Северной столицы. Сейчас в Мариуполе работают петербургские строители, которые восстанавливают дороги, жилые дома. И не только.

- Наши ребята, которые там работают, когда садятся обедать, готовят и на себя и на тех людей, у которых нет еды. Потом ее развозят нуждающимся. Строители работают 24 часа в сутки, - отметил Бельский.