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НовостиПроисшествия28 октября 2022 10:55

Мужчина обстрелял работающий экскаватор в Петербурге

Подозреваемого уже задержала полиция
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
На Петроградке под обстрел попал экскаватор, выполнявший работы

На Петроградке под обстрел попал экскаватор, выполнявший работы

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге экскаватор попал под обстрел. Днем 27 октября 2022 года в полицию поступило заявление от 45-летнего мужчины о том, что в Петроградском районе какой-то хулиган стреляет по машине, которая производит ремонтные работы. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Со слов заявителя, неизвестный стрелял с 5 этажа дома 20 по улице Ленина из пневматического пистолета по экскаватору, производящему ремонтные работы, - рассказали в полиции.

На место приехал патруль. Вскоре в квартире, откуда производилась стрельба, полицейские задержали 28-летнего безработного мужчину. Стрелял он просто от скуки и хулиганских побуждений.

В результате стрельбы пострадавших нет. На мужчину возбудили уголовное дело.