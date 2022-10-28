СК возбудил уголовное дело из-за сноса исторических зданий под реновацию в Петербурге

В Санкт-Петербурге по результатам рассмотрения обращения инициативной группы граждан о нарушении их жилищных прав возбуждено уголовное дело Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге следственный комитет возбудил уголовное дело из-за сноса исторических зданий под реновацию. Об этом в ведомстве сообщили 28 октября 2022 года. Проверка началась по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина из-за жалоб активистов микрорайона «Нарвская Застава».

- Жильцы были против решения о реновации района, которая предполагала снос целого неаварийного жилого квартала. С их слов, строительная компания, выкупившая землю, требовала выселения почти 500 человек, но отказывалась предоставить соразмерную компенсацию, - рассказали в комитете.

Расследование показало, что еще в 2010 году некто из правительства города, нарушив закон, заключил договор между комитетом по управлению городским имуществом и строительной компанией на снос ряда исторических зданий. Соглашение это было продлено до 2029 года. Однако оно является незаконным.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего, а также установление лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых.