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НовостиПроисшествия28 октября 2022 15:06

Пожарные машины съехались к Владимирскому собору в Петербурге

Очевидцы сообщали о задымлении, но вызов оказался ложным
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Вызов оказался ложным. За дым приняли пыль. Фото: vk.com/spb_today

Вызов оказался ложным. За дым приняли пыль. Фото: vk.com/spb_today

Скопление пожарных машин и карет скорой помощи заметили вечером 28 октября у Владимирского собора в центре Петербурга. Очевидцы сообщали о дыме, который идет из здания храма.

- Что-то дымится у собора Владимирской иконы Божией Матери. На месте пожарные машины! - писали горожане в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Но оказалось, что беспокоиться не о чем. За дым прохожие приняли строительную пыль: в соборе идут ремонтные работы.

- По Владимирскому собору - ложный вызов. Пыль от строительных работ принята за дым, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе городского управления МЧС.

После выяснения обстоятельств, пожарные и скорые разъехались по своим депо.