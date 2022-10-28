Семь тысяч человек эвакуировали из-за волны лжеминирований в Петербурге

Полицейские проверили 2 тысячи мест Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге из-за волны лжеминирований 27 октября эвакуировали более семи тысяч человек. Полицейские выезжали по указанным преступниками адресам, и сейчас проводят проверку.

- Преступники угрожали взорвать мосты, школы, музеи и административные здания, - пишет «Мойка 78».

Но никаких бомб в зданиях, на мостах и прилегающих территориях обнаружено не было. Полицейским пришлось осмотреть две тысячи мест и эвакуировать 7,1 тысяч людей. После проверки правоохранителями эвакуированные петербуржцы вернулись к своим делам.

Сейчас полиция устанавливает личность злоумышленников, которые сообщили ложную информацию. Сотрудники МВД решают, будет ли возбуждено уголовное дело из-за лжеминирования.