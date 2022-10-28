РПЦ попросила Смольный вернуть помещения бывшей богадельни на Черняховского

РПЦ попросила Смольный вернуть несколько помещений бывшей богадельни на Черняховского Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге представители Российской православной церкви попросили передать им в собственность несколько нежилых помещений, которые находятся по адресу улица Черняховского, дом 6/10. К председателю Комитета имущественных отношений Петербурга обратился настоятель Крестовоздвиженского казачьего собора.

- Помещения будут использованы в соответствии с целями деятельности прихода, определяемыми уставом, - говорится в документе, опубликованном на сайте Комитета имущественных отношений Петербурга 27 октября.

В опубликованном документе сообщается, что здание богадельни было возведено в 1898-1899 годах на территории Крестовоздвиженской церкви. Тогда это был Александро-Мариинский дом призрения заштатного и сиротствующего духовенства Санкт-Петербургской епархии.