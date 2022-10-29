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НовостиПроисшествия28 октября 2022 21:30

Врачи из Петербурга украли лекарства для онкобольных на 11 миллионов рублей

Прокуратура подала в суд иск о возмещении ущерба
Анастасия НУРАДИЛОВА
Врачи из Петербурга украли лекарства для онкобольных на 11 миллионов рублей

Врачи из Петербурга украли лекарства для онкобольных на 11 миллионов рублей

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Врачей в Петербурге подозревают в хищении лекарств для онкобольных общей суммой 11 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга 28 октября.

- С 2019 года по октябрь 2020 года 15 человек организованной преступной группой воровали лекарства для лечения онкологических пациентов. Но не все из участников ОПГ были врачами. В медицинских учреждениях работают только некоторые из них, - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура Кировского района направила в суд иск о возмещении ущерба Российской Федерации на сумму свыше 11 миллионов рублей. Эти деньги отправятся в бюджет страны. Сейчас исковые заявления находятся на рассмотрении.